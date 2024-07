UUS LEIN Tütar saatis surnud isa telefoninumbrile sõnumeid, vastu tuli kõhe vastus

«Ma kaotasin mõistuse, kui see juhtus, olin lihtsalt šokis,» ütles 26-aastane Usbekistanist pärit Nilufar, kes elab praegu New Yorgis.

See kõik sai aga naise jaoks ootamatu pöörde, kui viis kuud hiljem tema surnud isa telefoninumbrile saadetud sõnumile vastus tuli. «Mul on väga kahju,» kirjutati talle vastuseks SMSile, kus ta oma isa surma meenutas.

Selgus, et Nilufari isa telefoninumber on antud järgmisele kliendile. «See on muidugi normaalne,» ütles naine, «aga minu jaoks oli see sel hetkel suur šokk. Oleksin oma isa justkui teist korda kaotanud ja elasin leina teist korda läbi.»