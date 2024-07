«Huuli värvid, aga käsi ei pese?» Paljude eestlaste puudulikud hügieeniharjumused ajasid kaaskodanikud lõplikult närvi

Käte pesemine on enamiku jaoks sisse kodeeritud tegevus, kuid tuleb välja, et kõigi puhul see siiski ei kehti. Populaarses netifoorumis Reddit on eestlaste hügieeniharjumuste — või siis nende puudumise kohta — algatatud täiesti eraldiseisev teema ja erinevaid arvamusi ning kogemusi leiab sealt kuhjaga!

«Hiljuti olen väga tihti pannud tähele, kuidas avalikes vetsudes käies jätavad väga paljud inimesed käed pesemata. Ei usu, et see mingi uus trend on, aga päris masendav on vaadata, kuidas paljudel on suva. Pole siis ka ime, miks kogu aeg lapsed niivõrd kergelt igasuguseid haiguseid üles nopivad,» kirjutab teema algataja.

«See on tegelikult kurb, aga sama trend on ka naiste vetsudes. Ükskord nägin ilusat neidu vetsust välja tulemas: vaatas peeglisse, võttis kotist huulepulga, sättis seda ja pani minekut. Kahju, kui üldine hügieen jääb tähtsuselt väljanägemisest tahapoole,» pahandab teine Redditi kasutaja.

«Minu meelest on kõige veidram see, kui «mängitakse» kätepesu. Naiste tualetist siis jutt. Üsna tihe on see, kui ma olen kraanikausi juures käsi pesemas, siis tuleb mingi naine, kes paneb vee käima, heal juhul sõrmeotsa teeb korra märjaks ja siis paneb minekut. Et sa siis tead, et peaks käsi pesema, aga ei viitsi? Aga et häbi vältida, mängid kätepesu?» küsib kolmas.