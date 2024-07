Mehe ja naise suguelunditega sündinud Morgan: mind kutsuti homoks ja kleidiga kutiks

Morgan Aaliyah Williams sündis interseksuaalsena, mis tähendab, et tal olid täielikult funktsioneerivad meeste ja naiste suguelundid. Ja kuigi tema ema püüdis teda lapsepõlves poisiks kasvatada, tundis Morgan, et ta ei sobinud sellesse rolli kunagi päris hästi.

Lapsepõlvekodust välja kolides sai ta võimaluse elada oma elu nii nagu soovib ning teha oma eluvalikuid ise. Siis, kui ta kohtingutel hakkas käima, kohtas ta Curtisega. Et mees ei ehmuks, selgitas Morgan talle kohe alguses oma seisundit. Viie päeva pärast nad kihlusid. «Me saame palju armastust ja palju vihkamist, mõned inimesed ei ole meiega nõus, kuid seni, kuni me üksteist armastame, on see ainus tähtis asi,» ütles Morgan.

Kuna Morganil funktsioneerivad mõlemad sootunnused, on tal võimalik ka rasedaks jääda. Ta rasestuski, kuid kahjuks katkes rasedus lõpunädalatel. Paar sai lapseootuse ajal palju julmi märkuseid. Seati kahtluse alla Curtise seksuaalsust, nende mõistust ning väideti, et Morgan on tegelikult mees, kes kannab kleidi all palli.

Siiski ütleb ta, et nende loo jagamine sotsiaalmeedias on aidanud teistel interseksuaalidel tema teekonnast julgust saada. Morgan lisas: «Paljud inimesed on minu poole pöördunud, öeldes, et nad vahesoolised ja minu avalikud postitused panevad neid tundma olulistena. Minu lugu aitas paljudel kapist välja tulla. Igaühel on oma arvamus. Maailmas on õnnetuid inimesi ja viletsus armastab seltskonda.»