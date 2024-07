Prints Williami lastel on väga salapärane ihukaitsja

Norlandi kolledži direktor Janet Rose paljastas kuninglikku perekonda käsitlevas dokumentaalfilmis, et kuninglikud lapsehoidjad on õpivad spetsiaalseid oskusi, näiteks võitluskunste ja turvalist sõitu. Kolledžis töötavad kõrgelt kvalifitseeritud lapsehoidjad on äratuntavad nende rõivaste järgi: beež vormiriietus ja pruun müts.

Rose lisas: «Uusimad lapsehoidja koolitusprogrammid on tipptasemel ja sobivad 21. sajandisse. Nende hulka kuuluvad näiteks julgeoleku- ja küberturvalisuse koolitused meie endiste sõjaväeluure ohvitseridega. Mõned naljatavad, et lapsehoidjad on James Bondi ja Mary Poppinsi ristandid, kuid loomulikult ei püüa me oma lõpetajatest ihukaitsjaid teha. Paljuski tahame, et meie lapsehoidjad oleksid sama lõbusad ja armastavad kui Mary Poppins.»