Vanaema nõuande järgimine tõi mehele mitmenda suure lotovõidu

Baltimore Citys elav mees sai rikkaks, ostes kaks Mega Money loteriipiletit. Teisipäeval, 2. juulil tuli ta oma võitu välja nõudma ja ütles loterii korraldajatele, et on kogu oma elu jooksul võitnud kokku 150 000 dollarit. «Minu vanaema ütles alati, et kõigil ei saa iga päev õnne olla,» ütles ta.

Ameeriklane muutis vanaema sõnad enda võidutaktikaks. Kui ta tahab lotot mängida, ostab ta kaks piletit. Kui neist kumbki ei võida, siis ta sel päeval enam ei mängi. Kui aga ühe piletiga õnnestub saada vähemalt väike summa, siis usub mees, et õnn on täna tema poolel ja jätkab mängimist. Sel moel võitiski ta 50 000-dollarilise suurvõidu.

Seekord taktika töötas taas. «Olen varem kaks korda võitnud, kuid viimane kord oli väga pikka aega tagasi. Ma polnud kindel, et see kunagi enam toimib,» tunnistas õnnelik mees. Kuid võta näpust, oli see siis õnn või taktika, raha on mehe pangaarvel. Kas mees edaspidigi loteriide kraapimist jätkab, pole teada, aga vaevalt ta enam oma taktikat muudab.