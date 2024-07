AI on otsustanud: just sel naisel on maailma kõige sümmeetrilisem pepu

Võitja, kellel on ühismeedias 233 000 jälgijat, kinnitas, et talle võidu toonud kehaosa on igati naturaalne, kuid ta ei välista tulevikus ilukirurgi noa alla minekut.

Kuid selline figuur ei tule kergelt. Tegelikult veedab naine suurema osa oma ajast jõusaalis ja kulutab välimuse säilitamiseks peaaegu 2000 eurot kuus. Vaatamata headele geenidele võtab Santos enda sõnul kergesti kaalus juurde ja seetõttu on igapäevane trenn suisa hädavajalik.

On üks konkreetne harjutus, mis tema sõnul on aidanud tal auhinnatud pepu saada.

«Töötan enda kallal kõvasti ja tean, et see on ainus viis, kuidas oma keha heas vormis hoida,» ütles 27-aastane Tyffany. «Ma armastan teha kükke, eriti Bulgaaria kükke. Lihtsad harjutused annavad parimaid tulemusi! Ma ei ole laisk, kui asi puudutab enda eest hoolitsemist, vastupidi, ma olen liiga agar!»

Bulgaaria kükid on ühe jalaga kükitamise versioon, kus tagumine jalg on tõstetud pingile või plokile. See nõuab palju rohkem tasakaalu ja koordinatsiooni, kuid mõjub füüsisele suurepäraselt.

Santos lisas, et kuigi ilu on vaataja silmades, on uskumatu, et ta Playboy tunnustuse pälvis. «Pean end nüüd rahvusvaheliseks ilu referentsiks, näidates, et geneetika, pingutuse ja tehnoloogia kombinatsiooniga saab tõepoolest täiuslikkuse saavutada,» ütles ta. Lisaks oma jõusaali liikmemaksule tasub Santos ka personaaltreeneri, regulaarsete massaažide ja toidulisandite eest. Nüüd, mil tema tagumik on pälvinud ülemaailmselt meedia tähelepanu, kaalub ta selle kindlustamist, kirjutab Daily Star.

«Ma kulutan oma tagumikule palju raha ja ma ei loobu sellest,» selgitas ta. «Ma ei kujutanud kunagi ette, et minuga võiks midagi sellist juhtuda. On au saada tunnustust millegi eest, mis on paljude silmis puhas kunst.»

