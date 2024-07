Päästa end kiilanemisest! Juuste väljalangemisele tõmbad pidurit lihtsa nipiga

Juuksekaotus on tundlik teema nii naistele kui ka meestele, mis mõjutab enesekindlust ja heaolu. Kui probleem ilmneb ilma selge põhjuseta, on esimene samm pöörduda perearsti poole, kes võib vajadusel suunata täiendavateks uuringuteks dermatoloogi juurde. Samuti võib abi pakkuda trihholoog, kelle igapäevasteks ülesanneteks on juuste ja peanaha seisundi probleemide lahendamine.

Naiste puhul hakkab juuste hõrenemine toimuma keskosast ning üheks levinumaks probleemiks on telogeenne effluvium, mis on liigne igapäevane juuste väljalangemine.

«Kuigi 40 on noor, on see ka vanus, mil paljud naised sisenevad perimenopausi, kus östrogeeni tase hakkab muutuma ebastabiilseks ja langema,» kommenteerib trihholoog, «Östrogeen toetab peanahka ja aitab hoida juukseid kasvufaasis, nii et selle hormooni kõikumised võivad põhjustada igapäevase juuste väljalangemise suurenemist.»