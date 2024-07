Silvia Ilves läheb välismaale iluprotseduurile: tegelikult põen ka natuke

Muusiku sõnul paigaldatakse talle hambalaminaadid, tema sõnul on ebakorrapärased hambad talle alati meelehärmi valmistanud.

«Lähen arstide käe alla. Tegelikult põen ka natuke. Ma ei tea, kuidas see protsess välja näeb,» kommenteerib Ilves, lisades, et teda on ees ootamas elumuutev reis.

Artikkel on refereeritud TV3 portaalist.

Silvia Ilves kolis kevadel uude elukohta vanalinnas ning paotas ka oma värviküllase kodu uksed. Ta rääkis siis: «Kui kirjeldada minu kodu, siis see on kui kaunis maal ilma raamita. Seda ütlesin ka oma endisele mehele. Minu tüüpi naine, kellel on lapsed ja töö, rööprähklev elutempo – unistab mehest, kes annab kodule raami. Ma olen armutu, kui näen, et mees jääb mulle võimekuselt alla.»

Tegus naine on andnud võimaluse ka oma rikkalikku riidekappi piiluda, kus on hulganisti põnevaid esinemiskleite. «Tänapäeva stiil ei ole see, kuhu minu hing kuulub. Olen olemuselt vana hing – võiks kuuluda kuskile villasse, mõisasse, kus on palju lapsi. Vanasti oli naistel palju lapsi ja ka ruumi. Mind tõmbab pits ja pärlid – kõik see temaatika,» tutvustab Silvia Ilves oma nägemust ideaalsest stiilist.

