PIMEDUSEGA LÖÖDUD Põhjus, miks sa nooremana aru ei saanud, kui koledad su kulmud on

Fännasid sa 2000. aastate alguse peenikesi kaarkulme, Cara Delevingne'ist inspireeritud lopsakaid kulme, 2016. aasta markerkulme, läksid kaasa pandeemia ajal kulmude pleegitamisega või käid nüüd lamineerimas – see on ilmselge, et kulmutrendid tulevad ja lähevad.

See tähendab, et inimesed kujundavad oma kulme praeguste trendide, mitte selle järgi, mis nende näoga tegelikult sobib. Kulmupimedus tulebki sellest, et mingist trendist vaimustuses olles ei pane tähele, et see võib-olla ei kaunista sind.

Kas sul on kulmupimedus?

Arvestades, et ainuüksi Tiktokis on kulmupimeduse kohta üle 140,8 miljoni postituse, on selge, et paljud meist on langenud selle ilunähtuse ohvriks. Kui sa pole kindel, kas sa vaatad oma praeguseid kulme hiljem ahastusega, küsi endalt, kas sa kujundad oma kulme vastavalt sellele, mis on praegu sinu arvates sotsiaalmeedias populaarne.

Kuidas on lood teiste ilutrendidega?

Kui termin «kulmupimedus» levima hakkas, ilmnes terve hulk teisigi suundumusi. Inimesed toovad näiteid sellest, kuidas nad kandsid põsepuna, särapuudreid, tegid täitesüste või mis riidemoodi nad järgisid, mis tagantjärele tunduvad tobedad.

Kuigi trendidega on lõbus mängida, on oluline meeles pidada, et need on pidevas muutumises. Nii läks õlapadjanditega 1980ndatel ja see juhtub ka järgmise suure asjaga 2030ndatel.