52-aastane Sofia Vergara vannub, et need 2 ilunippi on tema noorusliku välimuse saladus

Ta avaldas, et soovib, et oleks nooremana oma naha eest paremini hoolitsenud. Seetõttu lõi Sofia päikesetoodetesarja Toty, et teisedki saaksid lisada SPF-i oma igapäevasesse nahahooldus- ja jumestusrutiini.

«90ndatel hakkasin mõistma, et päikesekreem on näole vananemise vältimiseks nii oluline,» rääkis ta. «Tegin päikesega endale palju liiga, sest elades Lõuna-Ameerikas, Colombias, pole meil isegi aastaaegu. Seal paistab aasta ringi päike. Üritan vältida päikest oma näol ükskõik mis hinna eest. Puhates ma ausalt öeldes kehaga ei ole nii hoolas, sest on mõnus tunda natuke päikest ja saada veidi jumet. Mu keha on alati palju tumedam kui mu nägu. Mu nägu on nagu kummitusel.»

Tema teine ilunipp on nägu alati õhtuti puhtaks pesta. Noa all pole Sofia käinud, kuid ei välista, et teeb seda tulevikus. «Ma teen mikronõelumist ning Botoxi süste oma silmadele ja kaelale. Pisikesed asjad pärast mida ma ei pea kuu aega kodus istuma, sest kahjuks ma ei saa.»

Täitesüstidesse ta aga ei usu. «Arvan, et täitesüstid on head, kui oled väga noor ja tahad natuke täidlasemaid põski või huuli. Tunnen, et minu vanuses ei muuda see nooremaks,» rääkis ta väljaandes Glamour.