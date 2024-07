ŠOKEERIV JUHTUM 3-aastase lapse surnuks piinanud ja laiba sügavkülmikusse peitnud ema sai lõpuks karistuse

Michiganis elav ema, keda süüdistati oma kolmeaastase poja piinamises ja mõrvas ning seejärel poja laiba sügavkülmikusse peitmises, tunnistas end reedel, 12. juulil, süüdi teise astme mõrvas.

33-aastane Azuradee France nõustus kokkuleppel 35–60-aastase vanglakaristusega, kinnitas Wayne'i maakonna prokuratuur väljaandele The People.

Wayne'i maakonna prokuröride sõnul jäetakse 29. juulil toimuval kohtuotsuse langetamisel France'i teised süüdistused — lapse väärkohtlemine, piinamine ja surma varjamine — kõrvale.

France ütles politseile, et ta lõi poissi rindu, kui too ei tahtnud süüa, vahendab The Detroit News. Järgmisel hommikul läks ta poisi juurde, kuid too ei reageerinud. Ta ütles politseile, et ei helistanud hädaabinumbrile, kuna kartis, et ametivõimud võtavad temalt juhtunu avastades ka teised lapsed ära.

Seejärel pani ta poisi laiba sügavkülma. Tema surnukeha leiti kolm kuud hiljem pärast seda, kui lastekaitse töötajad said anonüümse telefonikõne kaudu vihje.

Politseiametnikud läksid France'i koju ja küsitlesid teda. «Tehti kindlaks, et maja keldris on kahjuks kolmeaastane laps, kelle surnukeha leiti sügavkülmikust,» ütles Detroiti politseijuht James White 2022. aasta juunis pärast France'i vahistamist toimunud pressikonverentsil. «See juhtum on šokeerinud mind ennast ja see on šokeerinud meie uurijaid, kuid ilma ametnike intuitsioonita poleks me last leidnud.»

«Kujutage vaid ette, mida teised lapsed pidid läbi elama ja kuidas nad selles kodus pidid kannatama,» ütles White.

White lisas, et kui politseinikud France'iga rääkisid, siis said nad kohe aru, et midagi on valesti. «France käitus kummaliselt ja reageeris selgelt viisil, mille eesmärk oli politseinikud minema ajada.»

«Kuid nende intuitsioon ja kogemus veenis ametnikke, et midagi on siiski valesti,» ütles White.