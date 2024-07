ONGI KÕIK? Armastatud lauljatar Adele teatas, et ei soovi enam kuulus olla

Laulja on praegu pausil pärast ülimenuka Las Vegase kontsertsarja lõppu, millele lisandub varsti kaheksa kontserti Münchenis. Sarja eripära on see, et iga kontsert leiab mõlemas linnas ühes ja samas kohas aset ning Münchenis toimuvad kontserdid algavad vaid mõne kuu pärast.

Fännid lootsid, et kontsertsarja lõpp tähistab stuudiosse naasmist, kuid paraku ütles Adele Saksa ajakirjale ZDF, et ta planeerib pikemat pausi.

«Mul pole üldse uusi plaane muusika jaoks,» ütles ta. «Ma tahan pärast tulevaid kontserte pikka pausi ja muude loovate tegevustega tegeleda.»

Laulja viimane album «30» ilmus 2021. aastal ning fännid pidid seda kokku lausa kuus aastat ootama. Tema kõik neli albumit on nimetatud tema vanuste järgi, kui albumid välja lasti.

Staar ütles samas intervjuus, et tal on kuulsusega raske toime tulla, vahendab Metro.

«Ma igatsen kõike, mis mu eluga enne kuulsaks saamist kaasnes, anonüümsust ilmselt kõige rohkem,» tunnistas ta.

«Mulle ei meeldi kuulus olla. Mulle meeldib, et saan kogu aeg muusikat teha, kui tahan, ja inimesed on sellele vastuvõtlikud ning neile meeldib see, sest see on üsna kujuteldamatu... See ei juhtu inimestega kunagi.»

«Aga kuulsuse pool mulle absoluutselt ei meeldi ja ma igatsen tavalist elu,» lisas ta.

«Asjaolu, et inimesed on isegi minu häälest ja lauludest huvitatud, on üsna metsik. Ma ei arva, et see kunagi normaalsena hakkab tunduma. Nii et see on seda väärt... Tuleb lihtsalt tasakaal leida.»