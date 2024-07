KUNINGLIK TÜLIÕUN? Kate Middleton loobus kuningas Charlesi veidra palve täitmisest

Kate Middletonile esitati väga ebatavaline palve seoses tema nime õigekirjaga, kirjutab OK!.

Kuigi enamik inimesi võib seostada printsessi nimega Kate, on tema ametlik nimi Catherine. See aga kuningas Charlesile ja kuninganna Camillale imelikul kombel ei sobinud.

Oma 2023. aasta raamatus «Spare» avaldas prints Harry, et kuningas ja kuninganna soovitasid Kate'il oma nime õigekirja muuta.

See ebatavaline palve esitati seetõttu, et juba oli kaks kuninglikku šiffrit, millel seisev C-täht sümboliseeris Charlesi ja Camillat. Nad olid mures, et veel ühe «C-koodi» lisamine Catherine'i jaoks võib tekitada liigset segadust.