VIDEO Rannamõnusid ja armukese seltskonda nautinud mees jäi rasedale abikaasale valusalt vahele

«Kes kurat see on?» põrutas lapseootel Kelly Smith videos, kus ta jalutas rannas salapärase naise ja koera kõrval lebava särgita mehe juurde.

Mees tõuseb selle peale püsti ja aset leiab rüselus, mille käigus teatab mees korduvalt, et ta nõuab lahutust.

«Millest sa räägid?» küsib Smith, lisades, et mees viibis alles täna tema pool.

Seejärel küsitleb ta salapärast naist: kas te teadis, et mehe abikaasa on rase?

«Ta ütles mulle, et ta on lahutamas,» vastas naine vaikselt, samal ajal kui ta oma asju liiva pealt kokku korjas.

«Ei! Me ei lahuta! Mida sa temaga tegid?» karjub Smith.

Kõnealune video on nüüdseks juba ühismeediast eemaldatud ning asendatud samade kaadritega, kus puudub heli. Seda seetõttu, et vahele jäänud mees, kes on Smithiga juba 15 aastat koos olnud, ähvardab naist nüüd kohtuga, kui ta videoid internetiavarustest ei eemalda.