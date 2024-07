Hittsarja ennenägematu voodistseen jahmatas vaatajaid

Stseen lõppes sellega, et tema ema lebas elutult voodis ja Daemon – kes on abielus omaenda vennatütre Rhaenyra Targaryeniga – vaatas õudusega oma veriseid käsi.

«Daemon seksis oma emaga – see on ikka tase,» kirjutas üks vaataja.

«Ma tean, et Targaryenidel on veidrad kombed, aga see on täiesti vastik. Kelle idee see oli?»