TEEME SELGEKS Kuidas on Eestis lood naiste õigustega ja mida me tahame muuta?

Eestis on vaja tasakaalukat arutelu sellest, kuidas on elada meie ühiskonnas naisena. Kultuurikatlas toimuval südasuvisel naiste õiguste konverentsil astuvad üles mitmed tuntud ja armastatud esinejad, nende seas Eesti Naise peatoimetaja Heidit Kaio, disainer Oksana Tandit, rahvusvaheline ettevõtja ja kirjanik Kristina Mänd-Lakhiani, investor ja podcaster Katri Teller, endine tippsportlane Saskia Alusalu, armastatud teletäht Reet Linna, kirjanik Birk Rohelend, seksoloog ja autor Kristina Birk-Vellemaa ja paljud teised. Päeva juhib Anu Välba.

Laval kuuleb arutelusid naiseks olemisest tööl ja kodus, tänastest põletavatest teemadest nagu keha, palgalõhe ja lähisuhtevägivald, kuid ka naiseks olemisest erinevatel ajastutel, Eesti naisliikumise ajaloost ja meie ühiskonna statistikast.

«Võrdsete võimaluste olemasolu on mulle oluline teema ja olen teinud sellest ka mitu podcasti episoodi. Igasugune vastandumine tundub mulle rumal ning selle asemel võiksime keskenduda avatud ja edasiviivale diskussioonile,» ütleb Katri Teller, kes osaleb intrigeerivas vestluses naiseks olemisest Eestis.

Ka armastatud disainer, poliitik ja õpetaja Oksana Tandit ütleb, et läbilöömine naisena on väljakutsuvam kui mehena. Kirjanik Birk Rohelend esitab põhjapaneva küsimuse, mis tabab ilmselt paljusid naisi: «Millal sa viimati tundsid, et su keha pole sinu oma?» Selliseid teemasid arutatakse vestluses «Kellele kuulub naise keha?».

Sündmuse idee sündis eestlanna ja maailmakuulsa enesearengu platvormi Mindvalley kaasasutaja Kristina Mänd-Lakhiani eestvedamisel.

«Olin rahvusvahelisel sündmusel lavale minemas ja närveerisin väga oma esinemise pärast, kui maailmakuulus inspiratsioonikõneleja Lisa Nichols tuli pani mulle käe õlale ja ütles «don't worry sister, I got your back» (ära muretse, õde, olen su selja taga). Tundsin, et ma pole üksi ja mõtlesin, et miks kõik naised ei võiks teineteist nii toetada,» jutustab Kristina, kuidas tuli inspiratsioon tuua Eesti naised kokku ühisele sündmusele. «Olen oma loomult alati olnud naiste õiguste eest väljas ja olles elanud pool elu väljaspool kodumaad näen, et meil on siin veel natuke maad minna,» lisab ta.

Naiste õiguste konverents Naiste Hääl toob inimesed kokku, et jagada haaravaid kogemuslugusid, vestelda põhjapanevatel teemadel, jagada silmiavavaid fakte ning koos inspireeruda - kõike selleks, et ühiskond saaks vabam, kaasavam ja õiglasem. Seejuures tuleb rõhutada, et sündmus pole meeste vastu, vaid kaasava ja koostöötava ühiskonna poolt. See on ruum aruteludeks, millest muidu ei osata või ei taheta Eesti ühiskonnas rääkida.