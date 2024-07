OOTAMATU Pikkade tualetiskäikude tegelik põhjus on selgunud

Tualettruumis ei rahulda nad mitte ainult loomulikke vajadusi, vaid püüavad stressiga toime tulla. 2000 inimest hõlmanud uuring, mille tellis Villeroy & Boch näitas, et 43 protsenti inimestest lukustuvad end tualetti või vannituppa vaikust nautima ning 13 protsenti vastas, et veedavad kempsus pikemalt aega, et oma partneriga suhtlemist vältida. Samal ajal veedavad mehed päeva jooksul rohkem aega vetsus kui naised (meeste vetsus veedetud aeg nädalas on kaks tundi versus naiste tund ja 42 minutit). Kuu jooksul moodustab see kokku terve tööpäeva jagu aega.