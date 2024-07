Pahase prostituudi purtsatus: kallid naised, miks te seda talute?

Cortez ütles, et mehed algatavad voodis asju, ilma et nad küsiksid, kas see on üldse midagi, mis partnerile meeldib.

«Kõik, kes on vahekorras kellegagi, kellega nad varem ei ole maganud, peaksid küsima oma partnerilt, mis talle meeldib. Mul on olnud palju kliente, kes vaatavad mulle imelikult otsa, kui ma küsin neilt, kas neile meeldib,» selgitas ta.

«Paljud mehed eeldavad, et kõigile naistele meeldivad samad asjad. Siinkohal ongi nii oluline küsida igalt partnerilt eraldi, mis just talle meeldib.»

Suur trend, mida ta on märganud, on aga mehed, kes arvavad, et naised saavad orgasmi käsu peale. «Need mehed kipuvad tavaliselt alati olema need, kes on voodis kõige kehvemad. Või vastupidi, kui mees lõpetab kahe sekundiga ja küsib siis, kas ma ka lõpetasin. Me ei saa seda kontrollida.»

Naise sõnul peavad mehed mõistma, et seks on koostöö, ja hakkama naistelt küsima, mis neile voodis meeldib, vahendab New York Post.