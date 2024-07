KOLM AASTAT EEMAL Hispaaniasse kolinud eestlanna paljastab, millest ta enim puudust tunneb

Asi on selles, et Hispaanias müüakse kõige rohkem Dijoni sinepit: see ei ole kibe, vaid magushapu. Ja isegi kui otsida kohalikest kauplustest venepärast sinepit, siis on sinep ikkagi leebem ja ei ole sama vürtsikas kui meie kodumaisest kollases tuubis peituv kuld.

«Siin jooksed iga pisiasja pärast ringi. Hispaanlastel on eriline armastus paberimajanduse vastu,» selgitab Katerina. «Nad püüavad võtta kasutusele e-teenuseid, kuid IT-sektor on siin kurvas seisus. Selle asemel et leida just see vorm, mida saab internetis täita, on lihtsam ise kohale minna. Kui sul on vaja täita mingid dokumendid kooli jaoks paberkandjal, pead sa minema ühte kohta, siis teise, siis kolmandasse... Hiljuti esitas üks mu sõber oma tütre dokumendid muusikakooli. Ta pidi sinna viima 32 käsitsi täidetud blanketti — ainult selleks, et pikendada lapse haridusteed järgmiseks aastaks. On hirmutav ette kujutada, mida vastuvõtmiseks nõutakse.»