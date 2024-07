LIIGUTAV VIDEO Rahvas tervitas avalikkuse ette ilmunud Kate Middletoni püstijalu aplausiga

Juunis ütles Kate oma vähidiagnoosi kohta, et ta teeb edusamme, kuid tal on paremaid ja kehvemaid päevi.

Walesi printsess Catherine tegi märtsis avalduse, et tal on diagnoositud vähk ja ta on saamas ravi. Naise sõnul oli tema kõhuoperatsioon plaaniline ja juba siis arvati, et tegu võib olla vähkkasvajaga.