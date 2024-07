Vereülekanne viis peresuhted uuele tasemele: võiksin oma venna mõrvariks lavastada

Kolm aastat tagasi diagnoositi Ananyal verevähk, mis ei allunud keemiaravile ega immunoteraapiale. Tema ainsaks arvatavaks pääsevõimaluseks jäi luuüdi siirdamine. Õnneks selgus kiiresti, et doonoriks on nõus olema tema vend Chaitanya, kes sobis siirdamiseks 100 protsenti ja 2023. aasta juulis annetas ta luuüdi, et asendada õe vähirakud tema tervete rakkudega. «Ta päästis mu elu,» ütleb Ananya.

Seetõttu on Ananya kehas nüüd igaveseks nii tema enda kui ka Chaitanya algne DNA, vahendab Sun. «Mu kehas on alatiseseks kaks DNA-komplekti. Nii et kui ma jätaksin kuriteopaigale naha või juuksed, oleks see minu oma. Aga kui ma jätaksin näiteks mõrvapaigale oma verd, saaksin oma venna süüdlaseks lavastada. See on tõesti hull.»