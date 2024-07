Suri 49-aastase eestlasest juristi 104-aastane naine

Suure vanusevahega paarid on sageli ümbritsevate inimeste teravdatud tähelepanu all ja peavad sageli kriitiliste märkustega rinda pistma. Ühe Austraalias elava Eesti juurtega paari ebatavaline armastuslugu on tänaseks paraku lõppenud.

Eesti päritolu jurist Mart Soeson leinab oma kallimat Elfriede Riidi, kellega ta oli paar üle kümne aasta. Naine suri aprillikuus Sydney lääneosas asuvas hooldekodus. Daily Maili sõnul mõistis proua Riit, et tema aeg maisest ilmast lahkuda on kätte jõudnud, jättis Soesoniga hüvasti, pani käed rinnale ja suri rahulikult.

Auväärses eas daam oli oma kallima Mardi vanaisa lesk. Omavahel lähedaseks said Elfriede ja Mart juba 2013. aastal. Mehele heidetakse ette, et ta kasutas naist ära, et endale Austraalia elamisluba hankida, kuid ta on korduvalt kinnitanud, et tal pole ühtegi halba kavatsust ning tema tunded on siirad.