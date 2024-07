KAS TEADSID? Mullivee joomisel on üllatavad kasud

«Kui sulle ei meeldi tavaline vesi, siis mullivesi on üldiselt tervislik alternatiiv,» ütles toitumisspetsialist Melissa Mitri.

Mullivee plussid

Mulliveel on üllatavaid häid omadusi, mistõttu on üsna lihtne mõista, miks paljudel inimestel pidevalt pudel käes on.

Esiteks aitab see muidugi piisavalt vedelikku saada, mis on väga oluline, sest paljud inimesed ei joo päevas piisavalt vett.

Uuringud näitavad, et mullivesi tekitab ka täiskõhutunnet, toetades niiviisi kaalujälgimise eesmärke. Mullid võtavad maos rohkem ruumi, kuid parandavad ka seedimist, aidates kõhukinnisuse korral ja toetades sapipõit.

Ja kui sul on sõltuvus limonaadist, siis mullivesi võib aidata sul end Coca Cola Zerost võõrutada, kuna pakub tuttavat lõbusat kihinat, kuid kunstlike magusainete või suhkruta.

Mullivee miinused

Mulliveel pole eriti varjukülgi, kuid see ei tähenda, et see oleks ka täiesti riskivaba. «Mõned inimesed kurdavad liigsete gaaside ja puhituse üle pärast gaseeritud joogi, sealhulgas mullivee joomist,» ütles Mitri.

Enamik inimesi talub mullivett hästi, kuid selle liiga kiire või sagedane joomine võib põhjustada röhitsemist, puhitust ja gaase. Seetõttu on parem, et inimesed, kellel on kalduvus gaaside, happerefluksi või kõrvetiste tekkeks, pigem väldiksid mullivett.

Liigne mullivesi ei pruugi ka hammastele meeldida. Andmed näitavad, et gaseeritud vesi rikub hambaemaili. Kui oled mures oma hammaste tervise pärast, loputa oma suud tavalise veega pärast mullivee rüüpamist.

Kõik mulliveed ei ole ka võrdsed ja mõned valikud sisaldavad lisatud suhkrut, soola ja kunstlikke magusaineid, kirjutab PopSugar.