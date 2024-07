KOLMIKMÕRV INGLISMAAL BBC ajakirjaniku naine ja kaks tütart hukati koduseinte vahel

Detektiivid ootavad võimalust, et ainus kahtlusalune Kyle Clifford (26) üle kuulata. Clifford on praegu enda põhjustatud eluohtlike vigastuste tõttu haiglas – ta leiti kolmapäeval Enfieldi surnuaiast. Mees on rinnahaava tõttu arvatavasti erakorralise operatsiooni läbinud ning teda ravitakse politsei valve all Londonis.

Kaadrid näitavad teisipäeval vahetult pärast keskpäeva mustas riietuses figuuri vaiksesse tupiktänavasse saabumas, parkides allee lähedale, mis viib pere koduni. Figuuri nähti kandmas vaid kotti ja arvatakse, et ta võis 90 sentimeetrit pika vibupüssi pärast kolme naise alistamist kohapeal kokku panna. Politsei sõnul olid igal ohvril randmetel ja näol sidemete jäljed ning põlvedel vigastused, mis viitavad, et nad olid ühel hetkel kinni seotud. Sama isik lahkus enne kella 19 sündmuskohalt, käes suur ese, mis meenutas ambu.

Hertfordshire'i politsei on uurimise käigus vibupüssi kätte saanud. Uurimise kohta uut infot andes ütles politseikomissar Rob Hall: «See oli pretsedenditu rünnak ja me oleme otsustanud täielikult aru saada, mis sel õhtul ja sellele eelnenud sündmusel juhtus. Uurimine võtab aega. Me palume endiselt, et kõik, kellel on teavet teisipäeva õhtul Busheys ja eile Enfieldis toimunud tegevuse kohta, mis võiks meid abistada, võtaksid otse politseiga ühendust.»