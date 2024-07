Need 3 Eestiski müüdavat parfüümi on Heidi Klumi lemmikud

Üks modelli esimesi lemmikparfüüme oli Gabriela Sabatini «Miss Gabriela» (hind alates 12,20 eurot), mis toodi esimest korda turule aastal 1989. Eriline oli selle juures see, et Heidi ei pidanud kunagi lõhna ise ostma, sest tema isa töötas parfüümifirmas 4711.

Heidi Klumi 3 praegust lemmikparfüümi

Heidi Klum armastab lillelõhna ja absoluutne klassika lillelõhnade seas on loomulikult Diori «J'adore». Legendaarne lõhn on olnud saadaval alates 1999. aastast.

Teine absoluutne kultuslõhn, mis on Heidi Klumi üks lemmikuid, on Yves Saint Laurenti «Black Opium». See raske ja ülimalt sensuaalne aroom on tänu oma vanilje ja patšuli nootidele ülimalt glamuurne lõhn – just selline, nagu Heidi armastab, kirjutab Cosmopolitan.