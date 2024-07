TULEB TUTTAV ETTE? Põhjus, miks edukatel naistel on raske meest leida

Paljude meeste jaoks tunduvad sellised naised aga pigem hirmutavad kui atraktiivsed. Oma ettevõtte asutanud Marion kuulis aga, kuidas üks mees ütles tema kohta: «Marion on nagu poe vaateaken. Sa võid sealt ju midagi soovida, kuid ei saa seda endale lubada.»

Annika kirjutas oma karjääri kohta kohtinguprofiilis vaid ühe sõna – meditsiin. Ja sai palju küsimusi medõe vormiriietuse kohta.

Annika oli aasta aega ühe kunstnikuga suhtes ja arstina teenis ta kaks korda rohkem kui tema. Tal polnud sellega alguses probleeme: restoranis või puhkusel kandis kulud alati Annika. Mõne kuu pärast tõstis mehes pead kadedus. Ta tegi inetuid kommentaare, kui Annika endale riideid ostis ja uue auto liisis. Juba need mõnitused olid tüütud, aga kui mehel pidevalt endised tüdruksõbrad külas käisid, sai Annikal villand ja ta lõpetas suhte. «Mul oli tunne, et ta tahab mulle näidata, kui ihaldusväärne ta on, ja ka kuidagi alandada. Need võimumängud tegid haiget,» ütles Annika.

Pole saladus, et enesekindlatel naistel on kohtingutel raskem. Kirjanik Anne-Kathrin Gerstlauer nimetab seda nähtust sooliseks tutvumislõheks. Ta süüdistab traditsioonilisi soorolle selles, et mehed ja naised endiselt ei käi võrdsetel tingimustel kohtamas. Mehed tahavad olla vallutajad ja seetõttu käivad kohtamas naistega, kes jäävad karjääri poolest neile alla.