AJASTU LÕPP Endine saatejuht Ellen DeGeneres: jah, see on viimane kord, kui mind näete

1. juulil esines Ellen Californias Santa Rosas oma püstijalakomöödia etendusega, kus ta ütles, et keerab edaspidi Hollywoodile selja. «See on viimane kord, kui mind näete. Pärast minu Netflixi erisaadet ma lõpetan,» kinnitas naine. Talle omaselt viskas ta nalja, et on muutunud naine, kes nüüd kanu peab ja kodust elu naudib.