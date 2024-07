Üheaastane laps eksles päevi üksinda maanteel — sellele eelnes õõvastav leid

«See laps veetis kaks päeva ilmastikuoludes maantee ääres,» jätkas emotsionaalne Guillory, lisades: «Jumal tänatud, et see veoautojuht teda nägi.»

Politsei kinnitas pressiteates, et laps oli viidud kohalikku haiglasse ja tema seisund oli stabiilne, kirjutab The People.

«See on traagiline juhtum, mida meie detektiivid praegu uurivad,» ütles Guillory. «Õnneks suutsime leida 1-aastase lapse, kes viidi kohalikku haiglasse kontrollimiseks. Tal on nüüd turvaline ja ta viibib ametivõimude hoole all. Me mõistame kogukonna muret ja oleme pühendunud sellele, et tagada juhtumiga seotud lastele õiglus.»