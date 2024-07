ÕUDUSUNENÄGU Lihtne operatsioon viis üksikema peaaegu hauda

Lõike tagajärjel tekkis 50-aastasel naisel sepsis. Arstid teatasid talle hiljem, et ta oli surmale väga lähedal, sest infektsioon möllas viis päeva, enne kui see avastati.

Nüüd on tal stoomikott, ta kannatab pidevalt valu ja ütleb, et tunneb end nagu 80-aastane naine, kes ei ole enam võimeline töötama.

Igapäevaelu 15-aastase tütre emana on naise sõnul muutunud õudusunenäoks.

Proua Hill läbis operatsiooni, et likvideerida 2022. aasta oktoobris tehtud osalisest emaka eemaldamisest tekkinud probleeme ja naise sõnul öeldi talle, et peab pärast operatsiooni haiglas veetma vaid ühe öö.

Ta ütles, et ta ei mäleta toimunust eriti palju. «Ilmselt seetõttu, et mu keha oli naeruväärselt mürgitatud - see oli kohutav.»