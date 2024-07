FOTOD «Ma väärin austust!» Habemega naine uhkeldab ebatavalise välimusega

43-aastane Khosi Nkanyezi Buthelezi on võtnud omaks enda ebatavalise välimuse ning jagab enda sotsiaalmeedias, kuidas näeb välja tema elu habemega.

Khosi räägib, et habe pole midagi, mida ta oleks endale kunstlikult tekitanud. Teismelise ikka jõudes märkas ta esimest korda enda lõual karvatutikesi, kuid ei arvanud neist midagi, sest nii temal kui ta perel on tavapärasemat suurem karvakasv. Juba lapsest saadik on tal nii rinnal, seljal, kätel ja jalgadel tavapärasemast rohkem karvu olnud.

Alles eelmisel aastal diagnoositi naisel hirsutism ehk haigus, mille puhul tekivad kehale üleliigsed karvad, mis on sageli põhjustatud meessuguhormoonide liigsest kogusest, vahendab New York Post.

Loomulikult ei ole tema eriline väljanägemine ka teistele märkamata jäänud. Väga tihti on ta pidanud kuulma kommentaare nagu «sul on nüüd vaja ainult peenist, et mees olla». Muidugi tundis naine alguses, et peab habet raseerima, selleks, et inimesed temast teisiti ei mõtleks. Hoolimata paljudest katsetustest karvakasvu kontrolli all hoida, andis ta lõpuks alla. «Lõpetasin raseerimise ja hakkasin end armastama», ütleb Khosi, kes nüüd ei hooli sellest, mida inimesed arvavad.

«Ma kõnnin kõikjal, nii kaubanduskeskuses, restoranides ja üritustel, seega olen õppinud vältima pilke ja kommentaare. Kui keegi on minu vastu ebaviisakas või solvav, siis ütlen ma seda neile, ja sean piirid. Ma väärin austust.»

Khosi teab, et tema väärtus ei seisne teiste inimeste arvamustes või kommentaarides, seega proovib ta seda pidevalt endale meelde tuletada. Naine ütleb, et tänu sellisele kogemusele on ta õppinud olema rahul enda välimusega, olgu ta parasjagu karvadega või karvadeta. «Ilu peitub igas suuruses, vormis ja kujus, sinna hulka kuuluvad ka kehakarvad.»