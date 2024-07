Naine kaotas arsti ebaviisakuse tõttu üle 50 kilogrammi

Väsinud oma ülekaaluga üksinda võitlemisest, pöördus Cotra oma arsti poole, et saada saatekiri bariaatrilisele lõikusele ehk maovähendusoperatsioonile. Ta ootas meedikult tuge, kuid sai hoopis naeruvääristamise osaliseks. «Kui ma paneksin Teid aastaks kambrisse kinni ja süüa ei annaks, kas Te siis võtaksid kaalust alla?» See ebaviisakus solvas Cotrat südamepõhjani, kuid ta otsustas tõestada, et temas on eesmärkide saavutamiseks vajalik sihikindlus olemas. Ta läks Riiga ja lasi endale sealses kliinikus maovähendusoperatsiooni teha. Operatsioon, lennupiletid ja majutus läksid Kellyle maksma üle 5000 euro, kuid ta ei kahetse sellest sentigi.