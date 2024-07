Suure vanusevahega paar paljastas oma peagi sündiva lapse soo

Paaril on ligi viis miljonit jälgijat, kellest suur osa on nende suhtes väga toetav. «Armastus ei küsi vanust ja vanus on kõigest üks arv,» on tulised fännid veendunud. Kuid rohkelt jagub ka neid, kelle meelest 37-aastane vanusevahe on kaugeltki liiga suur ja nende armastus kaheldav. Cheryli välimuse üle pekstakse samuti palju keelt, kuid vapper paar ei heitu – Quran kinnitab, et tema silmis on abikaasa imeilus ja muu ei loe. «Paljud inimesed sotsiaalmeedias vihkavad meid. Nad ütlevad, et ma käin oma vanaemaga. Aga see pole nii, pealegi on ta minu vanaemast noorem. Me ei erine ühestki paarist – armastus on armastus.»