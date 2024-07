GALERII Ära maga maha! Vabaõhumuuseumis toimuval festivalil astub üles ligi 40 ägedat artisti

«Kuna muuseum on kohtumispaik, kus kohtuvad inimesed, ajastud, aga ka erinevad kultuurivormid, siis ootame põnevusega, kuidas vabaõhumuuseumi ekspositsioon ning muusikafestival omavahel hakkavad publiku jaoks kokku kõlama,» lisab muuseumi juht Tanel Veeremaa. See on ühtlasi läbi aegade üldse esimene kord, kui Rocca al Mares laiuv muuseum muusikafestivali võõrustab.