USKUMATU Pruut tahab vanaema ühe kindla pisiasja tõttu pulma kutsumata jätta

Tulevane pruut kirjutab Facebooki grupis, kuidas tal on pulmade korraldamise kriis käes, sest tema mehe vanaema ei ole nõus ettenähtud riietuskoodiga. Pruut soovib, et kõik grupid oleksid ühtses riietuses, mille järgi peaksid kõik vanavanemad kandma helekollast riietust, vahendab New York Post.

Inimeste kommentaarid ei olnud aga üldsegi toetavad ja kritiseerisid naise käitumist. «Inimesed ei ole rekvisiidid» ja «külaliste värvi alusel kokkusobitamine on nii imelik ja piinlikkust tekitav,» ütlesid mõned. Üks kommenteerija pidas naist kontrollifriigiks ja leidis, et ainult pruutneitside riietust on õigus valida. «Ta peab enda külalised rahule jätma, eriti kui tegemist on 70–80-aastastega.»