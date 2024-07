TÖÖTAB VÕI EI? Õlle abil päevitamine on uus moehullus - kas kuldne jume on tagatud?

TikTokis leviva trendi kohaselt pole kauni ja intensiivse päevituse jaoks vaja muud, kui päikese käes lesimise ajal nahka õllega niisutada. Väidetavalt on just humal see, mis sügava ja tumeda nahatooni aitab tagada.

Florida One Medicali spetsialist dr Kritika Joshi on veelgi konkreetsem ja ütleb, et ohutut päevitamist pole olemas ning päikese käes ei peaks ennast üldse kõrvetama. «Keha toodab melaniini ning päevitus on keha loomulik kaitsemehhanism, mis kaitseb nahka päikese kahjustuste eest,» lisas Joshi.