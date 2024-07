SALADUSEGA HAUDA Naine sai mehe päevikut lugedes teada enda kohta kurva tõe

«Esimest korda kohtusime seitse aastat tagasi ühes kohvikus ja sellest ajast peale oleme koos olnud. Mäletan siiani, kuidas ta mulle lähenes, tervitas ja tuttavaks soovis saada ning kontakte küsis. See oli esimene kord, kui kogesin midagi sellist ja see oli minu jaoks väga eriline ja põnev,» alustas naine oma lugu.

Ta luges, et tema mees oli nooruses välimuse pärast suurtes kompleksides olnud ning kartis, et ei leia endale kunagi kaaslast. Sõbrad soovitasid tal mõne mitte nii kena naise peale panustada ja selgus, et just seetõttu mees teemaalgataja poole pöörduski. Tema meelest ei olnud tegu kena naisega.