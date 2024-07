Kohvi joomisel on seksile üllatavalt meeldiv mõju

Suuremates annustes võib kohvil olla ka veresooni laiendav toime, mis tähendab, et see parandab verevarustust. Ergutus ja orgasmid on tugevalt seotud intiimpiirkonnas voolava vere hulgaga, nii et kiirem vereringlus võib erutuse ja soorituse kõrgemale tasemele tõsta.