Need levinud meigiapsud muudavad noore kaunitari vananevaks mammiks

Meigiguru, kelle igapäevaseks tööks on naiste ilu esiletoomine, toob välja kolm viga, mida naised teadmatusest liiga sageli teevad. Neid vältides on võimalik palgelt visuaalselt head mitu aastat maha pühkida.

Mees rõhutab, et lauvärvi valimine on väga tähtis. Ta soovitab võimalusel vältida metalse efektiga lauvärve ja valida nende asemel hoopis matid tooted. «Matt puuderjas värv laugudel ei kogune kortsukestesse ega tõmba nendele tähelepanu.»

Spetsialist paneb ka naistele südamele, et lauvärv kanda peale kindlasti pintsli, mitte sõrmedega – kvaliteetsed pintslid on perfektse tulemuse jaoks parimad.

Nahavärvile sobiva tooni leidmine on ülioluline. Kuigi mõned inimesed usuvad, et igasugune hele varjund aitab silmaaluseid värskemaks ja nooruslikumaks muuta, võib sellel olla vastupidine mõju.

Loomulikult ei ole nahk vananedes enam nii nooruslik, kui tahaksime. Vähenevad nii kollageeni- kui niiskusesisaldus. Kuivemaks muutuva naha jaoks on oluline kasutada niisutavaid meigikreeme. Ka soovitab ta enne meigipõhja peale kandmist nahka korralikult niisutada ning kasutada kvaliteetset praimerit. See tagab, et meik püsib kogu päeva seal, kus vaja, mitte ei kogune kurrukestesse.