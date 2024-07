MIDA TEHA? «Mu muidu ideaalne mees muutub koletiseks kolmel korral aastas – nüüd on mul sellest kõrini»

«Nii et ma ütlesin, okei, pole probleemi, lähme siis tagasi koju ja vaatame lihtsalt filmi. Aga ei, mees ei öelnud midagi, kuni me jõudsime plaanitud kohta. Siis ütles ta, et tahab ikkagi koju tagasi minna. Kui me koju jõudsime lahkus ta kohe oma ühe sõbraga, kellest ta teab, et too mulle ei meeldi. Nüüd pole me eilsest saadik rääkinud ja ma ütlesin talle, et olen haiget saanud ja tema vastus oli lihtsalt «okei»,» selgitas naine.