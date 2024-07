TÄIELIK ŠOKK Mees leidis teadmata kadunud laste veebilehelt enda pildi – seejärel selgus karm tõde

Enamik inimesi ei pea oma lapsepõlve kohta eraldi süvaanalüüsi tegema: meil on piisavalt mälestusi, videoid ja pilte, et teada kindlalt, kes me oleme, kus oleme sündinud ja kes on meie vanemad.

See ei olnud aga nii Steve Carteri puhul, kes lapsendati Hawaii Honolulu lastekodust, kui ta oli nelja-aastane.

«Mul oli hämmastav lapsepõlv. Mind adopteerisid ja kasvatasid kaks inimest, kes on lihtsalt fenomenaalsed... Nad jäävad alati minu vanemateks,» ütles müügimehena töötav Carter taskuhäälingus «What It Was Like».

Kuid ta ei teadnud, kes ta lastekodusse jättis või miks.

Pärast seda, kui mees kuulis juhuslikult raadiost lugu naisest, kes avastas 2011. aastal kadunud laste plakati leidmisel, et ta oli lapsena röövitud, hakkas Carter oma mineviku vastu uudishimu tundma.

Otsides Hawaiil kadunud laste kohta üksikasju, leidis ta lõpuks missingkids.com veebisaidilt pildi endast lapsena koos digitaalse pildiga, mis näitas, milline võiks ta praegu välja näha. Carter ütles, et ta teadis kohe, et see on tema.

Seejärel astus ta samme, et mõistatus lahendada, mees võttis ühendust politseiga. Carter tegi DNA-testi ja pärast kuudepikkust ootamist suutis politsei kinnitada, et veebilehel tagaotsitav laps oli tõepoolest tema.

Ta sai teada, et tema sünninimi oli Marx Panama Moriarty Barnes ja et tema isa Mark Barnes oli teatanud tema kadumisest pärast seda, kui tema ema Charlotte Moriarty oli 1977. aasta juunis lapsega jalutama läinud ega tulnud enam kunagi tagasi.

Charlotte olevat enne psühhiaatriahaiglasse minekut läinud võõraste juurde ja andnud endale ja beebile võltsnime. See takistas lõpuks lapse otsinguid ja viis selleni, et ta lapsendasid Steve ja Pat Carter, kes kasvatasid poja kolm aastat hiljem New Jerseys üles.

Carter võttis lõpuks taas ühendust mõne oma pereliikmega, sealhulgas poolõe ja isaga. Siiski ei kohtunud ta kunagi isiklikult oma bioloogilise isaga, hoolimata kirjade ja e-kirjade vahetamisest, vahendab Unilad.