EESTLASED? Enam kui 40 riigi meestega maganud naine paljastab, milline rahvus on voodis kõige saamatum

Täiskasvanute meelelahutaja Coco Bae on maganud meestega rohkem kui 40 riigist. Mõned neist riikidest on näiteks Ameerika Ühendriigid, Kanada, Ühendkuningriik, Iisrael, Austraalia, Haiti, Kanada, Suurbritannia, Iisrael, El Salvador, Holland, Norra, Kreeka, Prantsusmaa, Belgia, Saksamaa, Taani, Iirimaa, Belize, Djibouti, Nicaragua, Itaalia, Guatemala, Šveits, Argentina, Honduras, Costa Rica, Tai, Venemaa, Colombia, Albaania, Brasiilia.

«India, Hispaania, Peruu, Liibanon, Alžeeria, Horvaatia, Serbia, Armeenia, Šotimaa, Ukraina ja Uus-Meremaa,» jätkas Coco loetelu riikidest, mille kodanikega ta voodit on jaganud, lisades, et tahab lõpuks katta kõik 195 riiki.

Kuna tema missioon jätkub, on naine teinud märkmeid iga rahvuse kohta, kellega ta on maganud. «Minu reegel on arvestada riiki, mis on tema passis, mitte seda, kus see tüüp juhtub meie kohtumise ajal parasjagu olema,» ütles ta.