NAISE PIHTIMUS «Minu terapeut pani mind enda seksuaalsuses kahtlema»

Cara selgitab, et alustas teraapias käimist põhjusel, et oli enda kallimast lahku läinud, seetõttu on arutatud palju suhete teemal, nii romantiliste kui ka platooniliste. Senini ei ole ta meestega kohtamas käies enda seksuaalsuse peale mõelnud. Ta lisab, et talle on meeldinud naised, kuid ta pole kunagi nendega kohtingul käinud, seega oli sessiooni lõpus esitatud arvamus üsnagi ootamatu.

Sarnaselt nõustuvad ka video all kommenteerijad, kelle meelest on terapeudi käitumine ebaprofessionaalne. Cara on aga teisel arvamusel ja ütleb, et ei võtnud kommentaari üldsegi mitte negatiivselt. Tema jaoks on see oluline, et keegi temaga ausalt räägiks. «Mulle on vaja kedagi, kes ütleks mulle, mida nad päriselt arvavad. Aga see pole kõigi jaoks.» Hetkel tunneb naine, et ta on pigem biseksuaalne kui lesbi. Tema arvates tuleneb terapeudi arvamus sellest, et tal on siiamaani olnud kohutavad suhtekogemused meestega.