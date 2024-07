EMA MURE «Tütar ütleb mulle pidevalt, et ma proovin teda paksuna hoida, nagu ma ise olen!»

Anonüümne lapsevanem tunneb muret enda 15-aastase tütre Marie pärast. Kuigi tüdruk tegeleb paljude spordialadega, siis on ta hiljuti hakanud enda kehakaalu üle kurtma ja on küsinud enda emalt luba minna dieedile. Ema aga arvab, et nii noorelt ei ole tervislik dieeditamisega algust teha. Tema sõnul on Marie ilus sellisena, nagu ta juba on. «Ta on sellest ajast saadik mossitanud ja ütleb mulle pidevalt, et ma proovin teda paksuna hoida, nagu ma ise olen», selgitab ema. Naine lisab, et nende kodus on hulgaliselt erinevaid puu-ja juurvilju ja muid tervislikke toiduaineid.

«Marie on minu peale pahane, sest ma ei luba tal teha madala kalorsusega dieeti. Seevastu mu abikaasa ütleb, et ma peaksin tütrel laskma teha, mida ta tahab.» Vanemad on käinud ka arsti juures, kelle sõnul on Marie kehakaal igati normaalne.

Foorumipostitusele vastanud vanemad kinnitasid, et muretsemiseks on igati põhjust. Üks nendest jagas lugu enda tütrest, kellel arenes välja anoreksia ja pidi seega kaks kuud haiglas veetma. «Niiviisi see algab. Tahetakse tervislikumalt toituda või kaalu langetada.»

Teine ema lisas, et mitte iga dieet ei pruugi areneda söömishäireks, kuid iga söömishäire algab dieediga ning kinnisidee kalorite jälgimisest on suur ohumärk. Austraalia söömishäirete fondi juhatuse liige ja arst Stephanie Damiano ütleb, et dieedi pidamine on üks kõige levinumaid söömishäirete vorme ja üks suurimaid riskitegureid söömishäirete tekkimiseks. Uuringute kohaselt on naissoost noorukitel, kes dieeti peavad, 18 korda suurem tõenäosus langeda söömishäiretesse, vahendab The Daily Telegraph.

Dieedi pidamine on seotud ka muude terviseprobleemidega, sealhulgas depressioon, ärevus ning toitumis- ja ainevahetusprobleemidega. Selle asemel, et enda kalorite hulka vähendada, julgustab Damiano noori nägema enda väärtust rohkemas, kui ainult enda välimuses. Ta soovitab lapsevanematel olla kaastundlik, õrn ja mitte olla kriitiline ega hinnanguid andev. On tähtis mõista, kuidas noor ennast tunneb, olla mõistev ja toetav.