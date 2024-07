KAS MA REAGEERIN ÜLE? Mu elukaaslane teeb oma emaga kummalisi asju – minu jaoks jookseb siit piir

Imelik olukord tekkis siis, kui 25-aastane anonüümseks jääda soovinud naine läks oma elukaaslasega tema perele külla Kuubale.

See, mis päevavalgele tuli, ületas kõik, mida ta oleks osanud ette kujutada, väites, et tema poiss-sõber võtab justkui «teise abikaasa» rolli.

«Näiteks kui ta ema askeldas köögis ja isa ei koristanud enda järelt ära, kutsus mu kutt teda korrale. Mu meelest oli see naljakas ja armas ning ilmselt normaalne,» kirjutab ta Redditi postituses.

«Aga tal on ka väga füüsiliselt intiimne suhe oma emaga. Ta suudleb ja kallistab teda (see on tavaline), kuid kui me läheme randa, siis ta näiteks mängib oma vees emaga, hoides teda vöökoha juurest tagant kinni, kannab teda süles jne.»

Kuid see oli vaid jäämäe tipp. Üks teine asi on teinud naise aga «pisut» rohkem murelikuks.

Naine jätkas: «Asi, mis tõeliselt mu tähelepanu köitis, oli see, et ta lõi patsu oma ema tagumikule. Eeldatavasti seetõttu, et ema ütles midagi naljakat, mille peale nad naersid siis koos...»

«Ta tegi seda täna jälle, kui istusime laua taha, et koos süüa lõunat.»