UNUSTA ILUKIRURGIA Väikestel rindadel on ilmselgeid eeliseid

Kaalu langetades ei kao midagi

Riiete valikuga on vähem probleeme

Suurte rindade vaieldamatu eelis on see, et iga avara kaelusega kleit paljastab ahvatleva dekoltee. Aga sellega eelised ka lõppevad. Rinnakatel naistel on riiete valikul tõsiseid probleeme. On kurb tõsiasi, et neil on keeruline leida midagi parajat, mis ei ole venivast materjalist või tohutult avara lõikega. Ja lootus, et see veel ka õlgadest paras oleks...