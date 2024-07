«Jackassi» staar Steve-O kavatseb iluopile minna: inimesed hakkavad seda hullult vihkama

«Mulle meeldib see idee väga, sest komöödia potentsiaal on seal täiesti olemas ja see esindab Steve-O pühendumise tipptaset,» lisas ta.

Steve-O ütles, et on meditsiiniprofessionaalidega juba konsulteerinud ja oma operatsiooni aja broneerinud, vahendab Huffpost.

«Ma ütlesin arstidele: «Ainus asi, mida ma tõesti kardan ja mille pärast ma tõesti kurb olen, on see, kui ma pärast operatsiooni segadusse satun»,» meenutas ta.

Steve-O selgitas, et ta on oma vempude lati nii kõrgele seadnud, et nüüd peab ta asju üle talutava piiri lükkama. «Inimesed hakkavad seda hullult vihkama ja nii paljud inimesed saavad teada, et ma vaatan seda lihtsalt nagu tulemuste mängu.»