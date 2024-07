HALB ISA? «Lapsed saavad minu peale loota!» Näitleja Tom Cruise pole aastaid oma tütart näinud

Suri loobus hiljuti oma isa perekonnanimest, kuid siseringi allikas on öelnud, et Tom pole Suriga viimased 11 aastat kohtunud. Vaatamata sellele, et tütar on nüüd täisealine ja Tom ei pea Katie'lt enam Suriga kohtumiseks luba küsima, pole Tom seni veel kontakti otsinud.

Näitleja fännid on varemgi tema suhtumist kritiseerinud: «Ühelt poolt on ta võlunud meid oma suurepäraste rollidega, teiselt poolt pole lapse eiramine vabandatav.»

«Kogu elu olen alati tahtnud olla isa,» ütles Tom 2006. aastal Vanity Fairile. «Ma alati ütlesin, et mu lapsed saavad minu peale loota ja ma olen alati nende jaoks olemas ja armastan neid — et ma ei anna kunagi oma lastele lubadust, mida ma ei saa täita.»

Katie esitas Tomile lahutuse 2012. aastal ning säilitas kõik õigused, andes Tomile vaid külastusõiguse. Siseringi allika sõnul nägi Tom Surit 2013. aastal, kui tüdruk oli käeluu murdnud: «See oli täielikult Tomi otsus Surit mitte näha.» Väidetavalt on Tom kontaktis Bella (31) ja Connoriga (29) – tema ühised lapsed Nicole Kidmaniga – kes kuuluvad temaga samasse usku, vahendab In Touch Weekly.

«Tom on korduvalt tõestanud, et tema prioriteet on tema usk,» ütles Tony Ortega, Tomi usu ekspert, ajakirjale In Touch. Aastate möödudes muutus eksperdi sõnul «üha ilmsemaks, et Tom on Suri täielikult oma elust välja lõiganud ja ausalt öeldes võib Suri sellest ainult võita».