Moemaailma kuumimaks hitiks saanud suvejalatsid on sul kapis juba raudselt olemas

Varbavaheplätud on ringiga moe esiritta jõudnud ja moepiibel Vogue on nimetanud need lakoonilised jalanõud selle suve kuumimaks moehitiks. Trendikad on nii harilikud kummitallaga variandid, aga ka väikese kontsaga ja luksuslikumatest materjalidest jalavarjud.