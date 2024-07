GALERII Tallinna Botaanikaaeda kogunes vihmavarjude alla maalima üle saja kunstihuvilise

Ei juhtu iga päev, et 110 kunstihuvilist õlg õla kõrval pintslid haaravad ja isegi korralikust paduvihmast end heidutada ei lase. Juba traditsiooniks saanud Skizze akvarellipiknik tõestas, et hea seltskond, armastus kunsti ja isetegemise vastu kaalub üles ka vesise ilma.

Skizze akvarellipikniku missiooniks on ühelt poolt populariseerida akvarellimaali ja eemaldada sellet tumeda varjuna kaasas käiv müüt, et akvarell on üks keeruline maalitehnika. Teiselt poolt on sooviks koguda kokku huvilised ning anda neile võimalus kogemusi jagada. Skizze kunstitarvete kauplustekett koos stuudioga pakub võimalust ka proovida ning katsetada kõikvõimalike akvarellivahendeid maailma parimatelt kunstitarvete brändidelt, näiteks Winsor&Newton, Sennelier, Raphael, Arches, Canson ja Derwent.