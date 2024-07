FOTOD Beckhamid tähistavad hõbepulma eriti tähendusrikkal moel

Hiljutises intervjuus ütles David, et ta nägi nende abiellumist vältimatu asjana, vahendab Independent. «Ma olen alati öelnud, et kui ma juba kord Victoriaga kohtusin, siis jään ma temaga alatiseks.» David meenutab, et paar kuud enne naisega kohtumist oli ta parasjagu koondisega välismaal. Ühel päeval, kui nad koos Gary Nevillega hotellitoas televiisorit vaatasid, tuli sealt Spice Girlsi muusikavideo. David osutas siis ekraanile ja ütles Garyle: «Vot see on tüdruk minu jaoks ja ma saan ta endale.»

Victoria rääkis ajakirjale Elle, kuidas on nende abielu nii kaua kestnud. «Mu abikaasa on mulle inspiratsiooniks. Kas me näeme välja nagu Netflixi dokumentaalis nähtud paar? Jah. Meile meeldib lõbusalt aega veeta, juttu ajada, tantsida ja juua. Ja üksteise üle naerda. See on see, mida on vaja, et olla õnnelik. Ma usun naermisesse, perekonda ja sõprusesse. Saan aru, et meist on saanud eeskuju. Inimestele meeldib näha suhteid, mis kestavad.»